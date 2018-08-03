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Собянин: на пересечении МЦК и радиальных железных дорог обустроят 6 ТПУ

Фото: stroi.mos.ru
Новые транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) в столице появятся в 2019 году

В Москве строятся шесть ТПУ, которые свяжут радиальные направления железной дороги и Московское центральное кольцо (МЦК). Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Эти транспортные узлы будут построены до конца следующего года. Таким образом, МЦК будет работать более эффективно с учетом полной интеграции с радиальными направлениями железной дороги", – подчеркнул градоначальник.

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ТПУ будут обустроены на станциях Ленинградская (Рижского направления), Новохохловская (Курского направления), Варшавская (Павелецкого направления), Карачарово (Горьковского направления), Северянин (Ярославского направления), Фрезер (Казанского направления) и платформе "НАТИ" Октябрьской железной дороги.

Накануне, открывая железнодорожную платформу "Окружная" Савеловского направления МЖД, Собянин указал, насколько удобнее становится передвижение по городу, когда пересадки с одного на другой вид общественного транспорта продуманы заранее. "Уже сейчас здесь построен новый ТПУ, а на второй стадии будет возведен дополнительный северный выход станции метро "Окружная". Таким образом, объединятся потоки трех видов транспорта: МЦК, МЦД и метро", – сообщил Собянин.

Фото: stroi.mos.ru

Программа интеграции МЦК с радиальными направлениями железной дороги реализуется усилиями правительства Москвы и ОАО "РЖД" с 2016 года. Ее цель – создание удобных пересадочных узлов между платформами МЦК и радиальных железнодорожных направлений.

Фото: stroi.mos.ru

По словам заммэра по вопросам строительства Марата Хуснуллина, одновременно с устройством пересадочных пунктов идет работа по благоустройству прилегающих территорий. Он напомнил, что ТПУ на пересечении МЦК и платформы "Фрезер" Казанского направления успешно функционирует уже с прошлого года.

Фото: stroi.mos.ru

Николай ВИКТОРОВ
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