Лучший город в мире: Москва лидирует среди мегаполисов

В столице открываются станции метро, дороги и соцобъекты

Город обновляется с завидным постоянством. В течение этого года в Москве появились дороги с развязками, станции метро и ТПУ, детские сады и школы. И это далеко не все. Каждый месяц столичные власти вводят новые объекты, сообщил журналистам глава стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Столичная подземка "разрослась" на 16 километров линий и 8 станций, появилось депо. До конца года обновленный километраж превзойдет имеющийся в два с лишним раза. В целом метрополитен пополнят 24 станции.

"Этот год, очевидно, станет у нас годом подземного метро. Объемы ввода колоссальные и превышают даже советский период", – цитируют заммэра "Дни.ру". Совсем скоро будет запущен участок Калининско-Солнцевской линии с семью станциями. Так, в конце августа – начале сентября заработают "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".

Хуснуллин подчеркнул, что пока линия будет функционировать от "Рассказовки" до "Петровского парка" с возможностью подъезда к "Деловому центру". А когда откроется северо-восточный участок БКЛ, поезда смогут курсировать от "Рассказовки" до "Некрасовки". Затем подземка дойдет до Внуково.

После 2023 года столичные власти вернутся к обсуждению центрального участка Калининско-Солнцевской линии до "Третьяковской", заверил глава стройкомплекса. По его словам, это будет сделать сложно, но ничего невозможного нет.

В этом году откроется первый участок Кожуховской линии с четырьмя станциями. Это "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино" с пересадкой на "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии. Новая ветка улучшат транспортную обстановку на юго-востоке Москвы и в городском округе Люберцы. На станциях появятся транспортно-пересадочные узлы (ТПУ).

Изменения затронут и одну из старейших линий – Сокольническую. От "Саларьево" до "Столбово" откроются 4 станции Новой Москвы – "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово". До конца 2018-го подземка пополнится также станциями "Беломорская" на Замоскворецкой линии и "Нижняя Масловка" на большом метрокольце.

Не отстает и дорожное строительство. По большей части в эксплуатацию вводятся сложные проекты. Речь идет о магистралях с мостами, тоннелями и эстакадами. "Всего с начала года введено более 50 километров линий метро и 20 искусственных сооружений. До конца этого года планируем сдать еще 120-130 километров дорог", – поведал Хуснуллин.

По его словам, на финишную прямую выходит проект Северо-Западной хорды. Она соединяет западные и северные районы столицы. Дело осталось за малым. В стадии строительства только один участок в районе канала имени Москвы.

Прокладка Северо-Восточной хорды также продвигается семимильными шагами. Уже в этом году планируется открыть отрезок от Бусиновской развязки до Дмитровского шоссе. "Кроме того, через месяц откроем конечный участок хорды от Косинской развязки до Открытого шоссе. Таким образом, Северо-Восточная хорда будет полностью готова на старте и финише", – пообещал глава столичного стройкомплекса.

Еще один значимый проект – проходящее по присоединенным территориям Калужское шоссе. Его реконструкция завершится в ближайшее время. Столица обзаведется соответствующей современным требованиям трассой. Она будет состоять из 8-9 полос и содержать 16 развязок. Также в пользование москвичей и гостей столицы поступят мосты и путепроводы до Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).

На подходе открытие не менее крупного инфраструктурного проекта Новой Москвы – участка трассы Солнцево-Бутово-Видное. Его называют дублером МКАДа. Дорога свяжет Киевское и Калужское шоссе.

Кроме того, в Первопрестольной активно возводятся социальные объекты. В этом году 12 уже построено, а всего их будет 46, рассказал Хуснуллин, напомнив об открытии школы на 2100 мест. Учебное заведение является самым большим во всей стране. По крайне мере, пока. Ее превзойдет школа на 2500 учеников на территории ЗИЛа. Сейчас она находится в стадии строительства.

Также масштабный проект задумывается в Новой Москве. "Она рассчитана на более чем тысячу мест и подразумевает обучение и проживание. Это огромный образовательный кластер", – отметил Хуснуллин.

Безостановочно развивается инфраструктура здравоохранения. Свои двери открыла Морозовская больница, не за горами ввод 67-й. "Построено несколько поликлиник первого уровня, которые оснащены современным диагностическим оборудованием, пять подстанций скорой помощи, до конца года ожидаем еще несколько", – сообщил заммэра, рассказав о значительном вкладе в данные проекты инвесторов. "Мы сделали заделы на много лет вперед. Каждый год будут появляться примерно 100 объектов социального и административного назначения", – заявил он.

Обновляется и жилой фонд. Только для программы реновации строится и проектируется почти четыре миллиона квадратных метров жилья, что составляют 25% всей программы.

"Списанные" хрущевки снесут "умным" методом с помощью спецтехники и универсальных методов разбора. Затем строительный мусор качественно утилизируют. Остатки пойдут на переработку для вторичного использования.

Сейчас к заселению готовы 32 дома, еще 35 в процессе строительства. "Надеемся до конца года взять в проектируемое строительство еще 300-500 тысяч квадратных метров дополнительного объема", – резюмировал Хуснуллин. Он пообещал, что ежегодно Москва будет разрастаться на 8-9 миллионов квадратных метров, более трех с половиной из которых будет жилье.

Комплексная программа развития столицы позволила городу войти в пятерку лидеров, где максимально комфортно жить. "Мы единственные среди мировых мегаполисов, где темпы прироста улично-дорожной сети выше объемов прироста недвижимости, мы вышли в первую тройку по темпам строительства метро, по озеленению на душу населения", – подытожил глава столичного стройкомплекса.