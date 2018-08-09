"Лефортово" и "Авиамоторную" соединили тоннели

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Левый перегонный тоннель от станции "Лефортово" до станции "Авиамоторная" на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена построен. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Он отметил, что прокладка левого тоннеля проходила практически параллельно с правым, который сдали неделю назад. "Теперь между станциями "Лефортово" и "Авиамоторная" проложены тоннели в оба направления", – указал Хуснуллин.
Проходка тоннелей протяженностью 1,3 км велась в трудных условиях. Строителям пришлось иметь дело не только со сложными грунтами, но и многочисленными инженерными коммуникациями, ведь рядом с "Автозаводской" проходят железнодорожные пути Рязанского направления МЖД, напомнил гендиректор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин.
Напомним, первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" был запущен в феврале 2018 года. Сейчас на стадии проектирования и строительства находятся еще 26 станций, две из которых будут выходить к Савеловскому и Рижскому вокзалам.
Как ранее рассказал мэр города Сергей Собянин, протяженность БКЛ составит около 70 км. "Она охватит серединные части Москвы, сделает районы гораздо ближе, улучшится транспортная доступность, повысится комфортность в пути для москвичей. Разгрузятся перегруженная Кольцевая линия, радиальные направления", – сообщил градоначальник.
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