"Лефортово" и "Авиамоторную" соединили тоннели

Прокладка перегонов между станциями завершена в обоих направлениях

Левый перегонный тоннель от станции "Лефортово" до станции "Авиамоторная" на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена построен. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что прокладка левого тоннеля проходила практически параллельно с правым, который сдали неделю назад. "Теперь между станциями "Лефортово" и "Авиамоторная" проложены тоннели в оба направления", – указал Хуснуллин.

Проходка тоннелей протяженностью 1,3 км велась в трудных условиях. Строителям пришлось иметь дело не только со сложными грунтами, но и многочисленными инженерными коммуникациями, ведь рядом с "Автозаводской" проходят железнодорожные пути Рязанского направления МЖД, напомнил гендиректор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин.

Напомним, первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" был запущен в феврале 2018 года. Сейчас на стадии проектирования и строительства находятся еще 26 станций, две из которых будут выходить к Савеловскому и Рижскому вокзалам.

Как ранее рассказал мэр города Сергей Собянин, протяженность БКЛ составит около 70 км. "Она охватит серединные части Москвы, сделает районы гораздо ближе, улучшится транспортная доступность, повысится комфортность в пути для москвичей. Разгрузятся перегруженная Кольцевая линия, радиальные направления", – сообщил градоначальник.