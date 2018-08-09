Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Лефортово" и "Авиамоторную" соединили тоннели

Фото: stroi.mos.ru
Прокладка перегонов между станциями завершена в обоих направлениях

Левый перегонный тоннель от станции "Лефортово" до станции "Авиамоторная" на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена построен. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что прокладка левого тоннеля проходила практически параллельно с правым, который сдали неделю назад. "Теперь между станциями "Лефортово" и "Авиамоторная" проложены тоннели в оба направления", – указал Хуснуллин.

По теме

Проходка тоннелей протяженностью 1,3 км велась в трудных условиях. Строителям пришлось иметь дело не только со сложными грунтами, но и многочисленными инженерными коммуникациями, ведь рядом с "Автозаводской" проходят железнодорожные пути Рязанского направления МЖД, напомнил гендиректор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин.  

Напомним, первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" был запущен в феврале 2018 года. Сейчас на стадии проектирования и строительства находятся еще 26 станций, две из которых будут выходить к Савеловскому и Рижскому вокзалам.

Как ранее рассказал мэр города Сергей Собянин, протяженность БКЛ составит около 70 км. "Она охватит серединные части Москвы, сделает районы гораздо ближе, улучшится транспортная доступность, повысится комфортность в пути для москвичей. Разгрузятся перегруженная Кольцевая линия, радиальные направления", – сообщил градоначальник.

Вера СВЕТЛОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Так по-эвропейски": Раскрыт страшный секрет Кличко

Выяснилась причина угасания семейного очага младшего брата мэра Киева

Это вам за Скрипалей: США наказали Россию новыми санкциями

Америка ввела "драконовские" ограничительные меры против нашей страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей