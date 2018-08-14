Дороги через ЗИЛ облегчат жизнь москвичей

Бывшая промзона станет активной частью городского пространства

Пропускная способность дорог на юге столицы заметно увеличится благодаря обустройству улиц на месте промзоны ЗИЛ. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

"В целом развитие улично-дорожной сети на территории бывшего завода "ЗИЛ" за счет исключения пересечения транспортных потоков разгрузит магистрали на юге Москвы на 20-25%", – уточнил он.

В частности, дороги, проложенные через ЗИЛ, откроют москвичам беспрепятственный проезд от Симоновской набережной до станции метро "Технопарк" и с выездом на проспект Андропова.

"Кроме того, новая дорожная сеть свяжет Третье транспортное кольцо, станцию МЦК "ЗИЛ" и станцию метро "Технопарк" с возможностью в перспективе обеспечить организацию движения новых маршрутов наземного городского пассажирского транспорта", – рассказал глава Стройкомплекса.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин открыл на территории бывшего завода ЗИЛ проспект Лихачева с путепроводом через Московское центральное кольцо (МЦК).

"В Москве на месте старой промзоны ЗИЛ формируется новое ядро развития. Эта территория превращается в одну из самых развитых площадок комплексной застройки Москвы", – подчеркнул Собянин.

Новый проспект, названный в честь основателя завода ЗИЛ И.А.Лихачева, протянулся от набережной Марка Шагала до станции метро "Технопарк".