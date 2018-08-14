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В этом году в Москве появится пятый спортивный городок

Фото: stroi.mos.ru
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Стадион "Динамо" составит компанию уже имеющимся современным комплексам

Чемпионат мира по футболу оставил столичным жителям завидное наследство. Речь идет о первоклассных стадионах, на которых не стыдно принимать соревнования международного уровня, в том числе Олимпийские Игры, что не раз подчеркивал заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

Фото: stroi.mos.ru

Компанию уже имеющимся "Лужникам", "Спартаку", "ЦСКА" и "Локомотиву" составит стадион "Динамо", который распахнет свои двери до конца года. После реконструкции он превратится в настоящий спортивный городок.

"Москва – уникальный город, – заявил глава стройкомплекса, отметив.  – Редкий город может похвалиться таким количеством стадионов международного класса".

Помимо футбольной арены под открытым небом, где свободно смогут разместиться 26 тыс. болельщиков, там появится малая многофункциональная – для хоккеистов, баскетболистов и не только. Под зданием оборудуют парковку более чем на 700 машиномест.

Кроме того, здесь предусмотрены пространства для ТЦ и музея "Динамо". Останется место и для размещения технических служб. Площадь вокруг также не будет пустовать. В итоге "Динамо" пополнит ряды полноценных спортивных кластеров.

Фото: stroi.mos.ru

"Около стадионов "Спартака" в Тушино и ЦСКА складывается настоящий спортивный городок, активно развивается территория олимпийского комплекса в Лужниках, есть такая площадка около "Локомотива" в Черкизове. Появится спортивный парк и около "Динамо", – пообещал Хуснуллин.

Оксана ПОДТУРКИНА
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