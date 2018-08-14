В Москве заработают три участка СВХ

Новая дорога значительно разгрузит МКАД

Северо-Восточная хорда готова на 90 %. В ближайший месяц "поедут" еще три участка дороги, сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин. Новая магистраль освободит от автомобилей МКАД и другие трассы на севере и востоке столицы.

"Буквально в ближайшие недели планируется открытие участка Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе. Кроме того, в начале осени предполагается запустить движение по начальному и конечному участкам хорды – от Фестивальной до Дмитровского шоссе и от проспекта Энтузиастов до МКАД", – пояснил глава стройкомплекса.

Он напомнил, что с начала года дорожная ситуация значительно улучшилась. Для москвичей и гостей города проложено 50 километров дорог – это чуть меньше половины от запланированного объема. Всего же столичные власти введут в эксплуатацию 120 километров дорожного полотна.

СВХ фактически соединит Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе, то есть крупные автомагистрали северо-восточной части Первопрестольной. Новая трасса пройдет от дороги Москва-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги. Она протянется вдоль МЦК до недавно появившейся развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки-Люберцы.