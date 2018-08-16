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Новая Москва укрепляет "транспортный каркас"

Фото: stroi.mos.ru
Формирование дорожной сети в новых округах столицы завершится в 2023 году

Правительство Москвы намерено в течение пяти лет сформировать основной транспортный каркас на присоединенных территориях – в так называемой "новой" Москве. Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

"К 2023 году будет существенно расширена транспортная сеть в новых округах, причем появятся как новые дороги, так и новые участки и линии метро", – сообщил он.

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В частности, Сокольническая линия метро к тому времени дотянется до от "Саларьево" до "Коммунарки", Калининско-Солнцевская линия – от "Рассказовки" до "Внуково", то есть в аэропорт москвичи смогут ездить просто на метро.

Реконструкция Калужского, Киевского и Боровского шоссе также будет завершена. Трассы получат не только новые развязки и съезды, но и будут проложены новые поперечные дороги-связки. В свою очередь, движение на МКАД станет удобнее с запуском Центральной кольцевой автодороги, отметил Хуснуллин.

Глава Стройкомплекса напомнил, что в 2018 г. в "новой" Москве уже открыли участок трассы М-3 "Украина" от "Сосенок до Ямонтово" длиной 8,4 км, эстакаду на Варшавском шоссе и тоннель на Калужском шоссе.

Фото: stroi.mos.ru

Таким образом, только в этом году в ТиНАО введено в эксплуатацию 19,8 км новых дорог. Всего же за последние 6 лет на присоединенных к столице территориях построено более 80 км дорог, 19 мостов, тоннелей и эстакад. Кроме того, открыты две станции метро.

В ближайшие годы вокруг новых станций метро, строящихся в "новой" Москве, будут обустроены транспортно-пересадочные узлы с перехватывающими парковками. Помимо этого, планируется открытие новых железнодорожных станций на Курском и Киевском направлениях, рассказал Хуснуллин.

Вера СВЕТЛОВА
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