Станция "Беломорская" готова на 50%

Строители заканчивают архитектурную отделку

На станции метро "Беломорская" Замоскворецкой линии московского метрополитена начался монтаж оборудования и внутренних инженерных систем. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

"Архитектурно-отделочные работы на станции "Беломорская" выполнены более чем наполовину. Рабочие уже приступили к монтажу технологического оборудования и прокладке внутренних кабелей для систем видеонаблюдения, радиосвязи, освещения и других", – сообщил он.

Одновременно ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. По словам главы Стройкомплекса, открытие "Беломорской" для пассажиров запланировано на конец 2018 г., и к этому времени должен быть наведен порядок и около выходов со станции.

Станция "Беломорская" – уникальный проект, осложняющийся тем, что работы ведутся на уже действующем участке линии метрополитена, между станциями "Речной вокзал" и "Ховрино", которые не закрывали для пассажиров. "Беломорскую" включили в план строительства по особому распоряжению мэра Сергея Собянина, к которому обратились с этой просьбой москвичи.