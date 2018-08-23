Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Станция "Беломорская" готова на 50%

Фото: stroi.mos.ru
Строители заканчивают архитектурную отделку

На станции метро "Беломорская" Замоскворецкой линии московского метрополитена начался монтаж оборудования и внутренних инженерных систем. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин. 

"Архитектурно-отделочные работы на станции "Беломорская" выполнены более чем наполовину. Рабочие уже приступили к монтажу технологического оборудования и прокладке внутренних кабелей для систем видеонаблюдения, радиосвязи, освещения и других", – сообщил он.

По теме

Одновременно ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. По словам главы Стройкомплекса, открытие "Беломорской" для пассажиров запланировано на конец 2018 г., и к этому времени должен быть наведен порядок и около выходов со станции.

Фото: stroi.mos.ru

Станция "Беломорская" – уникальный проект, осложняющийся тем, что работы ведутся на уже действующем участке линии метрополитена, между станциями "Речной вокзал" и "Ховрино", которые не закрывали для пассажиров. "Беломорскую" включили в план строительства по особому распоряжению мэра Сергея Собянина, к которому обратились с этой просьбой москвичи.

Вера СВЕТЛОВА
новости партнеров
Загрузка...

Рублю оставили шанс на спасение

Курс российской валюты безнадежно валится вниз, но надежда умирает последней

Уничтожить Крымский мост: Киев нашел союзников на Кавказе

Одни украинские спецслужбы с операцией не справятся

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей