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Московская реновация использует технологии "умной разборки"

Фото: stroi.mos.ru
продолжениеКонтактный центр Стройкомплекса Москвы отвечает на вопросы горожан
Элементы ветхого жилья отправляются на вторичную переработку

Старые дома, которые сносятся в рамках программы реновации Москвы, еще послужат людям. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин. Общаясь с москвичами, которые уже получили новое жилье, он пояснил, что строители рационально используют многие элементы зданий, отправленных на слом.

"Ваш дом даром не пропадет, – успокоил мэр горожан. – Мы его аккуратно разбираем: стекло отдельно, дерево отдельно, пластик отдельно, металл отдельно, так что все эти материалы пойдут дальше в переработку и в конечное использование. Это так называемая технология "умной разборки" для того, чтобы не просто разрушить и на свалку вывезти, а использовать. Так что частичка вашего дома будет в других домах, в других стройках, дорогах, конструкциях", – подчеркнул Собянин.

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Фото: stroi.mos.ru

Накануне он встретился с жителями двух пятиэтажек на улице Константина Федина, которые стали участниками программы реновации и уже переехали в многоквартирный дом в том же районе.

Фото: stroi.mos.ru

Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир из 5 тыс. 171 дома. В эксплуатацию уже введено 33 новостройки, 34 дома строятся, 140 находятся на стадии планировки. Ожидается, что в целом в 2018-2019 гг. новоселы переедут в 59 домов, а до 2021 г. москвичей из старых пятиэтажек переселят еще в 183 новых дома.

Фото: stroi.mos.ru

Вера СВЕТЛОВА
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