Контактный центр Стройкомплекса Москвы отвечает на вопросы горожан

Кроме того, центр оптимизирует работу застройщиков

Услуги единого контактного центра Стройкомплекса Москвы оказались весьма востребованными как среди жителей города, так и у столичных застройщиков. Только в текущем году он обработал более 9 тыс. запросов.

Москвичей больше всего интересуют вопросы, связанные с программой реновации: даты переселения в новые дома, адреса стартовых площадок, сроки сдачи новостроек. По словам руководителя единого контактного центра Елены Лепихиной, этой теме посвящены 3,5 тыс. обращений, поступивших в 2018 году.

Случается, что граждане указывают на нарушения, связанные деятельностью строителей в черте города, к примеру, на работы в ночное время и возникающий от этого шум. "За текущую неделю поступило десять таких обращений, а всего с начала года – 121", – рассказала Лепихина.

Всего же центр обрабатывает от 65 до 95 обращений в день. Причем треть из них – от застройщиков. Запросы девелоперов касаются чаще всего возможности получения госуслуг в электронной форме, изменения планов земельной застройки, реконструкции фасадов и тому подобного.

"Мы всегда держим возникающие вопросы на контроле", – отметила Лепихина, указав, что предоставление качественных услуг – цель работы единого контактного центра.

В целом власти города предпринимают много усилий, чтобы сделать работу застройщиков более комфортной. Для этого снижается число административных барьеров, все процедуры для получения разрешений становятся прозрачными. В частности, создан специальный калькулятор, с помощью которого застройщик, указав параметры объекта, может узнать, какие процедуры ему необходимо пройти и сколько времени на это потребуется, рассказал начальник информационно-аналитического управления Департамента градостроительной политики Андрей Курилов.

Помимо этого, в Москве запущен сервис "Кабинет застройщика". "Там можно увидеть информацию обо всех объектах, которые он строил и строит в настоящий момент, всю разрешительную документацию, технико-экономические показатели", – указал Курилов. По его словам, в среднем в день поступает пять заявок на получение доступа в кабинет.

Сейчас также создается информационный сервис о геологических данных Москвы, разрабатывается электронный строительный журнал, прорабатываются вопросы внедрения технологий информационного моделирования, рассказал Курилов. А в будущем появится единая цифровая платформа, которая позволит оптимизировать работу застройщика. "Это интеллектуальная система, которая сможет выполнять некоторые процессы самостоятельно", – пояснил представитель градостроительного департамента.

Единый контактный центр Стройкомплекса – это справочно-консультационная служба, рассматривающая обращения по всему спектру вопросов о строительных работах в столице. Центр действует с марта 2017 года.