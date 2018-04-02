Хуснуллин: детские учреждения в Новой Москве построят за счет инвесторов
На присоединенных территориях столицы скоро распахнут двери десятки новых современных образовательных учреждений. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"У нас на новой территории сейчас строится порядка 20 новых школ и детских садов. Причем больше половины объектов социальной инфраструктуры возводится за счет средств инвесторов в рамках комплексного развития территории", – подчеркнул Хуснуллин.
В целом, по словам главы Стройкомплекса, в ТиНАО до конца 2020 г. появится около 50 различных объектов социального назначения. При этом десятки уже сданы в эксплуатацию. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, во время осмотра новых социальных объектов, Новая Москва продолжает строиться и развиваться.
"Нам досталось непростое наследство: отсутствие транспортной инфраструктуры и социальной, но мы год от года устраняем эти проблемы. Здесь, в Московском, за последние годы построены несколько детских садов, две школы. В ближайший год будет введено еще два детских сада, школа", – рассказал Собянин.
Напомним, что столичные власти приняли решение протянуть к новым территориям линию метрополитена. В частности, уже в 2018 г. должны быть открыты станции Калининско-Солнцевской ветки. Это заметно улучшит транспортную доступность для жителей Новой Москвы.
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