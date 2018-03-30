На Бирюлевской линии метро построят шесть станций
Шесть станций планируется построить на перспективной Бирюлевской линии метро. Ветка пройдет по пяти районам города, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Он отметил, что столичный градоначальник Сергей Собянин поставил перед чиновниками задачу – сделать метро максимально доступным транспортом для горожан.
"Сегодня в Москве еще есть районы, не охваченные линиями метрополитена. Одним из них является Бирюлево. Сегодня при строительстве Большой кольцевой линии (БКЛ) метро закладывается возможность "проходки" новых радиальных направлений, в том числе в этот район", – рассказал Марат Хуснуллин.
Чтобы ликвидировать "пробел", в Бирюлево планируется построить станции "Кленовый бульвар", "Курьяново", "Сабурово", "Царицыно", "Бирюлево-Восточное" и "Бирюлево-Западное".
"Благодаря этой ветке метро придет в районы Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово и Бирюлево. Станции метро станут ближе почти для полумиллиона горожан", – подчеркнул Хуснуллин.
У города уже есть опыт прокладки подобных радиальных веток. Это, например, Кожуховская линия, которая сейчас строится. "В перспективе развитие получат Рублево-Архангельская линия, которая возьмет начало от станции Большого кольца "Улица Народного ополчения", а также новая линия на присоединенной территории от станции "Улица Новаторов" до Троицка через Коммунарку", – рассказал Хуснуллин.
Окончательное решение о строительстве новых радиальных линий метро в Москве будут приняты летом 2018 года.
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