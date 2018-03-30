На Бирюлевской линии метро построят шесть станций

Метро станет максимально доступным транспортом все всех районах города

Шесть станций планируется построить на перспективной Бирюлевской линии метро. Ветка пройдет по пяти районам города, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что столичный градоначальник Сергей Собянин поставил перед чиновниками задачу – сделать метро максимально доступным транспортом для горожан.

"Сегодня в Москве еще есть районы, не охваченные линиями метрополитена. Одним из них является Бирюлево. Сегодня при строительстве Большой кольцевой линии (БКЛ) метро закладывается возможность "проходки" новых радиальных направлений, в том числе в этот район", – рассказал Марат Хуснуллин.

Чтобы ликвидировать "пробел", в Бирюлево планируется построить станции "Кленовый бульвар", "Курьяново", "Сабурово", "Царицыно", "Бирюлево-Восточное" и "Бирюлево-Западное".

"Благодаря этой ветке метро придет в районы Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово и Бирюлево. Станции метро станут ближе почти для полумиллиона горожан", – подчеркнул Хуснуллин.

У города уже есть опыт прокладки подобных радиальных веток. Это, например, Кожуховская линия, которая сейчас строится. "В перспективе развитие получат Рублево-Архангельская линия, которая возьмет начало от станции Большого кольца "Улица Народного ополчения", а также новая линия на присоединенной территории от станции "Улица Новаторов" до Троицка через Коммунарку", – рассказал Хуснуллин.

Окончательное решение о строительстве новых радиальных линий метро в Москве будут приняты летом 2018 года.