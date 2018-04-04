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Завершено строительство тоннеля до метро «Косино»

Фото: stroi.mos.ru
Помимо «Косино», на «розовой» ветке появятся станции "Нижегородская улица", "Стахановская", "Окская", "Юго-Восточная", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка"

Строительство правого перегонного тоннеля Кожуховской линии метро от переходной камеры до станции "Косино" завершено. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

По его словам, тоннелепроходческий комплекс проложил 683 м тоннеля. Работа проходила в сложных условиях: грунт очень насыщен водой, часть пути – 51,8 м -необходимо было прокладывать под действующими путями Таганско-Краснопресненской линии метро. Для безопасности  пришлось даже на несколько дней закрывать станции "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект".

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"Основные конструкции станции "Косино" практически готовы. Сейчас ведутся архитектурно-отелочные работы, выполняется монтаж систем жизнеобеспечения", – цитирует Хуснуллина сайт градостроительного комплекса Москвы.

Станция "Косино" расположена за МКАД, между Лермонтовским проспектом и Рязанским направлением Московской железной дороги, вблизи остановочного пункта Косино. На базе станции появится одноименный транспортно-пересадочный узел (ТПУ), который обеспечит комфортные пересадки для 200 тысяч пассажиров ежедневно.

Как сообщил ранее заместитель генерального директора АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев, в ближайшие годы в столице будут построены десятки ТПУ. Часть из них оборудуют перехватывающими парковками, другие соединят сразу несколько видов общественного транспорта: метро, МЦК, железную дорогу, наземные маршруты.

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