Началось строительство Большой кольцевой линии на востоке Москвы

Стартовала прокладка первого тоннеля у станции "Текстильщики"

Метростроевцы начали рыть тоннель на восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) московской подземки. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

"Тоннелепроходческий комплекс "Марина" начал прокладку правого перегонного тоннеля от монтажной камеры около станции "Текстильщики" в сторону станции "Нижегородская". Начать проходку соседнего, левого перегонного тоннеля планируется в течение месяца", – рассказал глава Стройкомплекса.

Протяженность строящегося участка составит почти 2,5 км. Сложность в том, что он пройдет под действующими городскими улицами с оживленным автомобильным движением. Кроме того, маршрут пересекается под землей с железнодорожными путями Курского направления. Поэтому работы займут около 8 месяцев – их завершение планируется в апреле 2019 года.

Всего на восточном участке БКЛ протяженностью 11,4 км от станции "Каширская" до "Нижегородской" разместится 4 станции: "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар". Они же станут основой для транспортно-пересадочных узлов.

По словам первого заместителя гендиректора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберта Суниева, ТПУ "Печатники-Текстильщики" будет иметь важное значение для всего города в целом. Там будет осуществляться не только пересадка на радиальные линии метро, но и на один из Московских центральных диаметров. Кроме того, для удобства жителей восточных районов города предусмотрено строительство железнодорожной платформы "Печатники".

"ТПУ обеспечит дополнительную связь районов Печатники и Текстильщики за счет строительства пешеходного перехода под железной дорогой", - сообщил Суниев.

Завершение строительства БКЛ запланировано на 2023 год. На новом кольце протяженностью 70 км будет 31 станция. Первый участок – от "Делового центра" до "Петровского парка" открыт для пассажиров с февраля 2018 года.