Свыше 2 тыс. волонтеров FIFA записались в избирательный штаб Собянина

Добровольные помощники будут собирать наказы горожан

Избирательный штаб кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина пополнился волонтерами, которые помогали организаторам чемпионата мира по футболу. Об этом рассказал руководитель предвыборного штаба Собянина, главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков.



"После чемпионата мира по футболу более 2 тыс. волонтеров FIFA записались и пришли к нам на собеседование, хотят работать. Число наших волонтеров продолжает расти, у нас было 7 тыс., сейчас 10,3 тыс. волонтеров", – сообщил глава штаба на брифинге в пятницу, 20 июля.

Волонтеры занимаются тем, что собирают наказы горожан. К настоящему моменту собрано уже больше 6 тыс. заявлений с просьбами и предложениями. "Волонтеры вылавливают проблемы, мы их стараемся решать. Мы также стараемся решать и групповые проблемы, например проблемы дольщиков", – добавил Ремчуков.

Сергей Собянин стал одним из четырех кандидатов на пост мэра Москвы. Он участвует в выборах как самовыдвиженец. Предвыборная программа действующего руководителя города будет сформирована на основе наказов и пожеланий москвичей.

Во время проведения чемпионата мира по футболу, который прошел в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля этого года, в Москве работала команда из 5 тыс. городских волонтеров. Они встречали фанатов в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, работали в гостиницах, на фестивале болельщиков и других местах. Волонтеры помогали иностранным туристам ориентироваться в городе и решать все сопутствующие вопросы.

Все члены команды волонтеров в конце прошлого года прошли отбор и специальную четырехмесячную подготовку. Их набирали из числа студентов 13 столичных вузов и сотрудников одной некоммерческой организации. Программа обучения включала в себя общую подготовку, функциональное обучение и знакомство с объектом. Помощников научили показывать достопримечательные места столицы для разных категорий групп, взаимодействовать с людьми с инвалидностью, правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях, оказывать первую помощь.

Волонтеры были задействованы на девяти функциональных направлениях: аккредитационный центр, транспорт, "последняя миля", медицинское обслуживание, туристические маршруты, информационные центры, обеспечение работы со СМИ, фестиваль болельщиков и городские мероприятия. О своем решении войти в штаб Сергея Собянина волонтеры объявили 16 июля на торжественном вечере, где их поздравили с успешной работой на чемпионате мира.