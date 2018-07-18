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На прошедшей встрече между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным произошел курьезный момент, который заставил обратить на себя внимание.
Когда Путин произнес фразу "мы должны
опираться на не сиюминутные политические интересы, а на факты", стоявший
до этого с отрешенным видом Трамп резко вскинул голову, повернулся к
президенту России и начал внимательно прислушиваться.
Ситуация оказалась настолько забавной, что вызвала настоящий ажиотаж у пользователей соцсетей, к которым радостно присоединились украинские СМИ, активно тиражирующие предположение, что Трамп услышал неприличное слово, якобы сказанное Путиным.
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