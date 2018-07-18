Украинцы беснуются: российский президент якобы случайно выругался на английском

На прошедшей встрече между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным произошел курьезный момент, который заставил обратить на себя внимание.

Когда Путин произнес фразу "мы должны опираться на не сиюминутные политические интересы, а на факты", стоявший до этого с отрешенным видом Трамп резко вскинул голову, повернулся к президенту России и начал внимательно прислушиваться.



Ситуация оказалась настолько забавной, что вызвала настоящий ажиотаж у пользователей соцсетей, к которым радостно присоединились украинские СМИ, активно тиражирующие предположение, что Трамп услышал неприличное слово, якобы сказанное Путиным.

В Незалежной уверены, что глава Белого дома среагировал на слово "факты", вполне созвучное с английским ругательством "fuck".