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Реакция Трампа на сказанное Путиным слово позабавила пользователей

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Lehtikuva
Украинцы беснуются: российский президент якобы случайно выругался на английском

На прошедшей встрече между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным произошел курьезный момент, который заставил обратить на себя внимание. 

Когда Путин произнес фразу "мы должны опираться на не сиюминутные политические интересы, а на факты", стоявший до этого с отрешенным видом Трамп резко вскинул голову, повернулся к президенту России и начал внимательно прислушиваться.

Ситуация оказалась настолько забавной, что вызвала настоящий ажиотаж у пользователей соцсетей, к которым радостно присоединились украинские СМИ, активно тиражирующие предположение, что Трамп услышал неприличное слово, якобы сказанное Путиным.

В Незалежной уверены, что глава Белого дома среагировал на слово "факты", вполне созвучное с английским ругательством "fuck".

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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