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По России ползет чума

Карантин по АЧС уже введен в 4 районах Новгородской области

И будет действовать до 21 августа включительно. Такой указ накануне подписал губернатор региона Андрей Никитин.

Очаг заражения африканской чумой свиней был зарегистрирован в деревне, расположенной вблизи административного центра Волотовского района. Чтобы не дать вирусу распространиться, на въезде в этот населенный пункт установлен круглосуточный охранно-карантинный пост и еще четыре развернуты на границе первой и второй угрожаемых зон.

Карантин введен на территориях Волотовского, Солецкого, Старорусского и Шимского районов, передает FlashNord.

Полина ДОРОЖКИНА
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