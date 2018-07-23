По России ползет чума

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И будет действовать до 21 августа включительно. Такой указ накануне подписал губернатор региона Андрей Никитин.
Очаг заражения африканской чумой свиней был зарегистрирован в деревне, расположенной вблизи административного центра Волотовского района. Чтобы не дать вирусу распространиться, на въезде в этот населенный пункт установлен круглосуточный охранно-карантинный пост и еще четыре развернуты на границе первой и второй угрожаемых зон.
Карантин введен на территориях Волотовского, Солецкого, Старорусского и Шимского районов, передает FlashNord.
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