В Крыму обнаружили "Новичок"

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Злополучный яд, который, как признали британские детективы, сыграл роковую роль на берегах Туманного Альбиона, давно стал поводом для насмешки. Фейковые новости, которыми пестрят зарубежные СМИ, на пару с нелепыми обвинениями английских политиков настолько надоели россиянам, что они вовсю потешаются над сложившейся ситуацией.
Ее анекдотичность дошла до берегов Крыма. Так, в сеть попал местный юмор поселка Рыбачье.
На фотографии, опубликованной в Twitter неким Роман@Nepolitik80, красуется поржавевшая цистерна. Возможно, ее используют для полива. Однако, согласно надписи, в емкости – первосортный "Новичок". Стоит он двух Скрипалей.
@Vremya_Pokazhet #Скрипаль #СкотландЯрд Крымский юмор. pic.twitter.com/VslsjV4r5Z— Роман (@Nepolitik80) 23 июля 2018 г.
Странно, что в цену не входит пара из Эймсбери. Вероятно, автор юмористического творения создал его еще до событий в соседнем с Солсбери городком.
Российские юмористы-любители не раз использовали "Новичок" для потехи. Здесь имеется в виду название газа. У нас в стране небольшими партиями выпускались одноименные подсолнечное масло и чистящее средство.
К слову, глумились и сами британцы над раздутым местными властями инцидентом. К примеру, устраивали с "Новичком" застолья.
"Дело Скрипалей" не оставляют в покое уже пятый месяц. В начале марта в британском Солсбери отца и дочь обнаружили без сознания. Лондон утверждает, что их отравили "Новичком", ядом советского производства, и обвиняет в произошедшем Москву, которая вынуждена отбиваться от упреков в свой адрес.
Как только скандал вокруг инцидента в Солсбери начал сходит на нет, британская полиция сообщила еще об одном чисто английском отравлении – пары из Эймсбери. Там без чувств найдены мужчина и женщина, которая скончалась вечером 8 июля. Известно, что второй пострадавший пришел в сознание. В Скотленд-Ярде признали сходство покушений в обоих городках.
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