Людей слишком мало, а природных богатств много, поэтому население так несчастно

Россия издавна славится "золотыми" недрами земли, реками и морями, лесами. Однако это сродни ярму на шее, который мешает ей развиваться. Такую истину поведал вице-премьер РФ по вопросам сельского хозяйства Алексей Гордеев, выступая в Совфеде.

"Мы живем в условиях ресурсного проклятия. Так устроена наша страна: людей мало, а ресурсов слишком много. Мы ничего не считаем и ничего не жалеем", – убедительно заявил спикер, пишет Rambler News Service.

В расточительстве, считает Гордеев, кроется вся русская ментальность. Жители самой большой в мире страны привыкли к окружающим благам, поэтому не ценят их в нужной степени.

Заброшенные сельхозугодья, по мнению вице-премьера, – результат другого стечения обстоятельств. Внутренний рынок переполнен зерном. Отсюда вытекает спад фермерского интереса к обработке полей.

"Мы видим, сколько пашен не используются. Когда мы обсуждаем тему санкций [к владельцам этих территорий] вплоть до штрафов и отъема земли у нерадивых сельхозпроизводителей... конечно, корень зла экономический. Когда производишь продукцию, и она никому не нужна – так и пустеет земля", – пояснил политик, который сел в кресло вице-премьера в мае после инаугурации Владимира Путина.