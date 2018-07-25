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В России усмотрели "ресурсное проклятье"

Фото: GLOBAL LOOK press/Marcelo Machado De Melo
Людей слишком мало, а природных богатств много, поэтому население так несчастно

Россия издавна славится "золотыми" недрами земли, реками и морями, лесами. Однако это сродни ярму на шее, который мешает ей развиваться. Такую истину поведал вице-премьер РФ по вопросам сельского хозяйства Алексей Гордеев, выступая в Совфеде.

"Мы живем в условиях ресурсного проклятия. Так устроена наша страна: людей мало, а ресурсов слишком много. Мы ничего не считаем и ничего не жалеем", – убедительно заявил спикер, пишет Rambler News Service.

Алексей Гордеев. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В расточительстве, считает Гордеев, кроется вся русская ментальность. Жители самой большой в мире страны привыкли к окружающим благам, поэтому не ценят их в нужной степени.

Заброшенные сельхозугодья, по мнению вице-премьера, – результат другого стечения обстоятельств. Внутренний рынок переполнен зерном. Отсюда вытекает спад фермерского интереса к обработке полей.

"Мы видим, сколько пашен не используются. Когда мы обсуждаем тему санкций [к владельцам этих территорий] вплоть до штрафов и отъема земли у нерадивых сельхозпроизводителей... конечно, корень зла экономический. Когда производишь продукцию, и она никому не нужна – так и пустеет земля", – пояснил политик, который сел в кресло вице-премьера в мае после инаугурации Владимира Путина. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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