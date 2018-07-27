Лунное затмение подкосит здоровье россиян

Эксперты успокаивают и предупреждают излишне впечатлительных граждан

В пятницу, 27 июля, землян ждет самое продолжительное полное затмение Луны в XXI в., которое совпадет с Великим противостоянием Марса с Солнцем.

Эксперты поведали, повлияет ли это уникальное явление на здоровье россиян. "Такие природные явления не новы, они периодически случаются, и на здорового человека влияния существенного не оказывают", – рассказала РИА "Новости" главный специалист Москвы по профилактической медицине Нана Погосова. Доктор добавила, что метеочувствительные люди, особенно те, которые регулярно мониторят такого рода информацию, могут прореагировать на нее на подсознательном уровне, но и только. "Каких-то особых рекомендаций Минздрав по этому поводу не дает", – подчеркнула Погосова.

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Другого мнения придерживается врач психиатр-психотерапевт, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг: "Затмение влияет на психику человека. Точную причину никто указать не может, но когда наблюдают за животными, то видят тоже повышенный уровень тревоги, беспокойства, они ищут какое-то убежище".

Файнзильберг отмечает, что "человек по сути своей тоже животное", поэтому неудивительно, что люди начинают беспокоиться, тревожиться и хотят куда-то скрыться от этого. "Если у человека есть биполярное расстройство, колебания настроения, то в этот миг оно усугубляется именно потому, что нарастает уровень внутренней беспричинной тревоги", – добавил психотерапевт.

Сегодняшнее лунное затмение станет самым долгим и зрелищным в нынешнем веке. Его продолжительность составит почти 4 часа: с 21:24 до 01:20 по московскому времени. Полная фаза будет длиться с 22:30 до 00:13. В это время Луна полностью войдет в тень нашей планеты и станет темно-красного цвета.

"Сегодня будет практически центральное лунное затмение... Это уникально тем, что центр Луны пройдет практически через центр тени Земли, то есть по времени это затмение будет около четырех часов, то есть практически максимальным", – рассказал "Национальной службе новостей" астроном Николай Железнов.