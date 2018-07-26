Россияне увидят "кровавую луну" и великое противостояние

Землян ждет редчайшее астрономическое явление

В пятницу, 27 июля, одновременно произойдут лунное затмение и великое противостояние Марса. Такое редчайшее совпадение двух событий случается раз в 25 тыс. лет. Увидеть его смогут жители юга России, Урала и Западной Сибири.

"Лунное затмение наступает, когда Луна входит в тень Земли, и может случаться и несколько раз в год, а вот так называемое противостояние Марса – более редкое явление, оно происходит раз в 13-17 лет", – рассказала ТАСС заведующая обсерваторией Петербургского планетария Мария Смирнова.

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Специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин объяснил, что Красная планета вращается вокруг Солнца по вытянутой орбите. При этом раз в 2,5 года Земля догоняет Марс, и две планеты оказываются на минимальном расстоянии друг от друга – всего 65-70 млн километров. Такое явление называется великим противостоянием, тогда элементы марсианского рельефа можно различать даже в любительский телескоп.

По словам ведущего инженера обсерватории Новосибирского госуниверситета "Вега" Михаила Маслова, 27 июля во время лунного затмения под темным диском Луны будет видна яркая красная "звездочка" – Марс. Красная планета лучше будет видна на юге страны, где она поднимается выше над горизонтом.

Москвичи также смогут увидеть самое продолжительное в XXI в. полное лунное затмение. Оно продлится почти 4 часа – с 21:24 до 01:20 по московскому времени, сообщается на сайте Московского планетария.