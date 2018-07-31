Результаты превзошли все ожидания

Наблюдения за своеобразной звездой в Млечном пути привели исследователей к любопытным находкам. Впервые за всю историю наблюдений за космическим пространством они наткнулись на следы радиоактивных молекул.

По словам американских ученых, сенсационное открытие обеспечит прорыв в исследовании Галактики. Однако "клад" был спрятан лучше, чем жизнь Кощея. Чтобы отыскать изотоп алюминия, пришлось "распотрошить" одну из самых необычных звезд, которая обязана своим появлением столкновению двух светил. Результаты наблюдений зафиксированы в Nature Astronomy.

"По сути, нам удалось "вскрыть" внутренности звезды, разорванной на части три столетия назад, и найти в ней активный источник атомов одного из самых редких и короткоживущих изотопов алюминия. Открытие алюминия-26 в ее останках поможет нам лучше понимать то, как протекает химическая эволюция нашей Галактики", – пояснил Томаш Камински из Гарвардского университета.

Группа американских специалистов следила за светилом CK в созвездии Лисички. Это самая древняя "новая звезда", открытая еще в конце VII века. СК Vulpeculae вспыхнула в результате космической аварии двух звездочек. Сама она тускло мерцает, скрываясь от астрономов. А вот вспышка от "ДТП" продолжалась несколько лет.

Туманность, которая стала последствием лобового столкновения, как раз и заинтересовала ученых. По их мнению, внутри нее скрыты сокровища – редкие изотопы разных элементов.

Особенно исследователи внимательны к алюминию-26, который исчез с лица Земли. Обнаруженная молекула металла содержала атом алюминия-26 и фтора, общий вес которых эквивалентен примерно четверти массы Плутона.

Находка озадачила астрономов и породила несколько вопросов, например: откуда изотоп и где родилось Солнце. Однако одно им известно точно – исследование туманности стало прорывом в изучении химической эволюции Вселенной.