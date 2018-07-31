Умерла известная российская актриса

Скоропостижно скончалась Наталья Кузнецова

Артистка Московского театра имени Ермолова Наталья Кузнецова ушла из жизни в возрасте 55 лет.



Об этом сообщили в театре.

"Наталья Кузнецова скончалась. Сезон в театре закрыт, поэтому прощание пройдет 1 августа в Боткинской больнице", – рассказали ТАСС в пресс-службе театра.

Причина смерти пока остается неизвестной. Актрису похоронят на Митинском кладбище.

Наталья Кузнецова была известна по фильмам "Жуков", "Бигль" и "Темное царство", а также по сериалу "Сваха".