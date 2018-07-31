Умерла известная российская актриса

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Артистка Московского театра имени Ермолова Наталья Кузнецова
ушла из жизни в возрасте 55 лет.
Об этом сообщили в театре.
"Наталья Кузнецова скончалась. Сезон в театре закрыт, поэтому прощание пройдет 1 августа в Боткинской больнице", – рассказали ТАСС в пресс-службе театра.
Причина смерти пока остается неизвестной. Актрису похоронят на Митинском кладбище.
Наталья Кузнецова была известна по фильмам "Жуков", "Бигль" и "Темное царство", а также по сериалу "Сваха".
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