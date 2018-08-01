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Глобальное потепление убьет людей

Фото: pixabay.com
Эксперты бьют тревогу: планету накрывает страшная жара

Если человечество не сумеет справиться с последствиями глобального потепления, смертность в тропиках и субтропиках возрастет драматическим образом.

По оценкам австралийских ученых, в трех крупнейших городах Зеленого континента – Брисбене, Сиднее и Мельбурне – число смертей, вызванных жарой, к 2080 г. вырастет почти в 5 раз – на 471%, сообщает EurekAlert!. 

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Всплеск смертей из-за экстремально жаркой погоды ждет бедные страны, расположенные в экваториальной области, отмечают исследователи. Кроме того, уже сейчас существенно выросло число погибших от жары в Индии, Греции, Японии и Канаде.

По мнению специалистов, волны экстремально жаркой погоды, которые в последнее время накрывают планету, будут становиться все более частыми и интенсивными. Однако если правительства всех стран проявят политическую волю и будут придерживаться положений Парижского соглашения по климату, ограничивающего выбросы парниковых газов, катастрофы можно будет избежать, подчеркивают ученые.

Валентина МАЙОРОВА
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