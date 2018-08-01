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Жара не уйдет: москвичей предупредили об опасности

Фото: Андрей Махонин/ТАСС
Аномальная погода простоит до конца недели

В Москве и Подмосковье 1 августа прогнозируется "оранжевый" уровень погодной опасности.

Москвичей предупреждают, что погода потенциально опасна из-за жары – в среду ожидается +27 ... +29°С, сообщается на сайте Гидрометцентра. В столице и по области будет малооблачно, без осадков, ветер слабый северо-восточный 5-7 м/секунду.

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Такая же жаркая погода сохранится в четверг и пятницу, 2 и 3 августа. Днем будет до +28 ... +30°С, без дождей. Небольшие осадки пройдут только в выходные. В субботу ожидается до +29°С, в воскресенье станет немного прохладнее, столбики термометров покажут +22 ... +27°С.

Ранее медики дали россиянам рекомендации о том, как пережить сильную жару. Специалисты советуют внимательно отнестись к своей диете: не есть жирной или слишком острой пищи, а сладкие газированные напитки заменить простой водой. Есть лучше овощи и фрукты – легкая еда не дает лишней нагрузки на организм. Выходить из дома лучше пораньше, желательно до 10 часов утра. Кроме того, в квартире или доме следует закрыть окна и балконные двери – это преградит доступ зною и поможет сохранить приятную температуру.

Валентина МАЙОРОВА
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