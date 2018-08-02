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Разгадана тайна Бермудского треугольника

Фото: pixabay.com
Британские ученые выступили с сенсационным заявлением

По мнению исследователей из Соединенного Королевства, причиной гибели судов в одном из самых загадочных уголков планеты могут стать внезапно появляющиеся 30-метровые волны-убийцы.

За последние 100 лет в Бермудском треугольнике – районе в Атлантическом океане между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико – погибли более тысячи человек. Долгое время никто не мог понять, почему именно в этом месте пропадают корабли и воздушные суда, однако теперь ученые университета Саутгемптона утверждают, что разгадали эту тайну, сообщает портал Scuttlebutt.

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Волны-убийцы впервые были зафиксированы со спутников в 1997 г. на побережье Южной Африки. Их особенность состоит в том, что они "живут" всего несколько минут, однако содержащаяся в них огромная масса воды обрушивается на суда с такой силой, что буквально разламывает их на части.

Команда исследователей построила модель американского военного корабля "Циклоп", бесследно исчезнувшего в Бермудском треугольнике в марте 1918 года. Эксперимент показал, что волна-убийца переворачивает судно буквально за несколько минут.

Океанолог Саймон Боксол (Simon Boxall) рассказывает, что в Бермудском треугольнике могут сталкиваться сразу 3 массивных шторма – это идеальные условия для формирования волн-убийц. "Если с севера и юга идут ураганы, и к ним прибавляется шторм из Флориды, могут появиться и потенциально опасные волны", – подчеркивает он. 

Ранее эксперты считали, что за исчезновением кораблей в таинственном уголке Атлантического океана могут стоять инопланетяне или жители Атлантиды.

Валентина МАЙОРОВА
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