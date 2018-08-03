В России появился новый праздник в честь Крыма

Принятие полуострова в состав Российской империи будут отмечать 19 апреля

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому праздничный календарь пополняется новой памятной датой.



Документ опубликован на портале правовой информации.

Официально 19 апреля называется Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год).

Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 г. по итогам референдума, в котором участвовали жители полуострова.

