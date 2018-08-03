В России появился новый праздник в честь Крыма

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому
праздничный календарь пополняется новой памятной датой.
Документ опубликован на портале правовой информации.
Официально 19 апреля называется Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год).
Напомним,
Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 г. по итогам
референдума, в котором участвовали жители полуострова.
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