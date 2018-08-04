Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Москву захватила аномальная жара

Фото: GLOBAL LOOK press/ Komsomolskaya Pravda
В субботу температура воздуха поднимется больше +30°С

В Москве продолжается аномально жаркая погода. В МЧС выпустили экстренное предупреждение для жителей столицы.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, днём 4 августа в городе Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30…32°С", – говорится в сообщении.

При этом специалисты центра погоды "Фобос" отметили, что в Москву могут прийти кратковременные дожди с грозой, однако это не спасет людей от жары, передает РИА "Новости".

Специалисты рекомендуют в такую погоду избегать перегрева на солнце, использовать одежду только светлых тонов и не выходить на улицу без головного убора, чтобы не получить тепловой удар. Также необходимо пить как можно больше жидкости.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

От исхода "дела Скрипалей" зависит судьба Мэй

Поэтому Лондон давит на полицию в Солсбери и Эймсбери

Украинца с литрами яда задержали в Крыму

Отравляющее вещество было произведено в США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей