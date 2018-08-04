Москву захватила аномальная жара

В субботу температура воздуха поднимется больше +30°С

В Москве продолжается аномально жаркая погода. В МЧС выпустили экстренное предупреждение для жителей столицы.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, днём 4 августа в городе Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30…32°С", – говорится в сообщении.

При этом специалисты центра погоды "Фобос" отметили, что в Москву могут прийти кратковременные дожди с грозой, однако это не спасет людей от жары, передает РИА "Новости".

Специалисты рекомендуют в такую погоду избегать перегрева на солнце, использовать одежду только светлых тонов и не выходить на улицу без головного убора, чтобы не получить тепловой удар. Также необходимо пить как можно больше жидкости.