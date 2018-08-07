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Аномальная жара угрожает москвичам

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin
Жителей столицы попросили быть внимательными на отдыхе в лесу и не разводить костры

Гидрометцентр объявил на 7 и 8 августа в Москве и Подмосковье "желтый" уровень погодной опасности из-за возможных пожаров.

Такая же ситуация сохраняется и в других областях Центральной России: Тульской, Калужской, Владимирской, Тверской, Смоленской, Брянской, Курской, Воронежской и Белгородской, сообщается на сайте ведомства. "Желтый" уровень означает, что погода потенциально опасна. 

Во вторник, 7 августа, в Москве ожидается +23 ... +25°С, по области +20 ... +25°С. Ветер дует западный и северо-западный, 3-5 м/с, порывами до 15 м/секунду. Местами в столице пройдут кратковременные дожди. До конца недели погода останется теплой, а в выходные на город вновь обрушится жара. 

В среду, 8 августа, ожидается +22 ... +24°С, 9 августа будет +24 ... +26°С. В пятницу, 10 августа, в Москве потеплеет до +28°С. В субботу, 11 августа, в столицу вернется жара до +24 ... +29°С. В воскресенье возможны дожди, температура воздуха будет +22 ... +27°С.

Августовские ночи холоднее июльских – на этой неделе в столице столбик термометра в темное время суток будет показывать +12 ... +18°С. Атмосферное давление нормальное.

Валентина МАЙОРОВА
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