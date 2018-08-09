Жара изведет москвичей в выходные

Даже дожди не помогут жителям столицы спастись от палящего солнца

В Москве продолжает стоять прохладная погода, однако уже в четверг, 9 августа, воздух прогреется до +26°C. При этом осадков не ожидается.

Такая же температура сохранится и в пятницу, однако в выходные в Москву вновь придет жара. Столбики термометров поднимутся до +30°C, передает Гидрометцентр.

При этом кратковременные дожди в воскресенье не спасут жителей столицы от палящего солнца.

Специалисты рекомендуют в такую погоду избегать перегрева на солнце, использовать одежду только светлых тонов и не выходить на улицу без головного убора, чтобы не получить тепловой удар. Также необходимо пить как можно больше жидкости.