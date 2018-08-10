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В Москву вернется аномальная жара

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Воздух нагреется до +30°C

В Москву после небольшой прохлады вновь вернется жара. Об этом рассказали специалисты центра погоды "Фобос".

По их словам, в столице будет солнечно и тепло, однако столбики термометров продолжат медленно расти вверх, передает РИА "Новости".

Уже днем в пятницу, 10 августа, воздух прогреется до +30°C. При этом осадков не ожидается, а ветра почти не будет, сообщает Гидрометцентр.

Такая же погода сохранится и в выходные.

В главном управлении МЧС по Москве предупредили жителей об аномальной жаре, напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Специалисты рекомендуют в такую погоду избегать перегрева на солнце, использовать одежду только светлых тонов и не выходить на улицу без головного убора, чтобы не получить тепловой удар. Также необходимо пить как можно больше жидкости.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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