Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Москву захватит жаркая погода

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Температура будет значительно выше нормы

В субботу, 11 августа жителей Москвы ждет жаркая и сухая погода. Об этом рассказали специалисты центра погоды "Фобос".

"Жителей региона ждет малооблачная, сухая и очень теплая для августа погода с температурным фоном на 4-5 градусов выше своей климатической нормы", – цитирует эксперта РИА "Новости".

Отмечается, что днем температура воздуха прогреется до +29 °C. При этом ветер будет слабый, осадков не ожидается.

В воскресенье столбики термометров также покажут +29°C, однако возможен дождь с грозой, передает Гидрометцентр.

Специалисты рекомендуют в такую жару избегать перегрева на солнце, использовать одежду только светлых тонов и не выходить на улицу без головного убора, чтобы не получить тепловой удар. Также необходимо пить как можно больше жидкости.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Афины рвут связи с Москвой

Трения между странами усиливаются

Эрдоган нашел замену доллару

Турецкий лидер не намерен проигрывать экономическую войну Америке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей