Москву захватит жаркая погода

Температура будет значительно выше нормы

В субботу, 11 августа жителей Москвы ждет жаркая и сухая погода. Об этом рассказали специалисты центра погоды "Фобос".

"Жителей региона ждет малооблачная, сухая и очень теплая для августа погода с температурным фоном на 4-5 градусов выше своей климатической нормы", – цитирует эксперта РИА "Новости".

Отмечается, что днем температура воздуха прогреется до +29 °C. При этом ветер будет слабый, осадков не ожидается.

В воскресенье столбики термометров также покажут +29°C, однако возможен дождь с грозой, передает Гидрометцентр.

Специалисты рекомендуют в такую жару избегать перегрева на солнце, использовать одежду только светлых тонов и не выходить на улицу без головного убора, чтобы не получить тепловой удар. Также необходимо пить как можно больше жидкости.