Уфологи рассказали о секретных базах пришельцев

В море, под землей и на Луне – они повсюду

Специалисты по контактам с инопланетянами уверены, что не только "летающие тарелки" прилетают на Землю, но и сами люди давно уже изучают внеземные цивилизации.

По мнению конспирологов-любителей, подобные факты тщательно скрываются от широкой публики, так как правительства развитых стран не желают раскрывать секреты инопланетных технологий.

Одна из баз с пришельцами может располагаться в английском Портон-Дауне, сообщает Vista News. Примечательно, что комплекс секретных военных лабораторий располагается недалеко от Солсбери и Эймсбери, где весной этого года произошло резонансное отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а летом пострадали два британских гражданина.

Уфологи уверены, что эксперименты с инопланетянами проводились и в США: в знаменитой Зоне 51, в штате Нью-Мексико, а также в "Ангаре-18". Греческий остров Андрос, по мнению исследователей паранормальных явлений, хранит секрет подводной базы, где в глубокой тайне также изучают пришельцев с других планет.

Не обошли конспирологи и Россию: на военном полигоне "Житкур" якобы находятся аэродром и подземные хранилища, где скрывают захваченные во времена СССР тела пришельцев и их сверхфантастические корабли.

И, наконец, нельзя забывать про Луну – не секрет, что, по мнению уфологов, на ее темной стороне, которая никогда не видна с Земли, располагаются суперсекретные базы – кто-то считает, что это гавани для кораблей инопланетян, а кто-то уверен, что люди давно тайком летают на спутник Земли, изучая тайны космоса прямо там.