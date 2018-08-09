Индустрию кино изменит блокчейн

Новые технологии захватывают рынок медиа

Гегемонии Голливуда приходит конец. В этом убежден известный корейский кинопродюсер и криптоинвестор Сэм Чи. Он прибыл в Москву по приглашению российского венчурного инвестора Александра Шульгина в рамках SHULGIN 2.0.3.5.

По словам Чи, американские бренды буквально захватили мир. "Кока-кола", "Макдональдс", Терминатор, Микки-Маус стали известны всем благодаря медиасредствам. Но новые технологии уже пошатнули позиции американского кинематографа. И именно блокчейн сможет изменить привычные пути проникновения различных идей в сознание людей.

"Не огромные компании, а мелкие инвесторы изменят процесс создания фильмов. Благодаря такому подходу малоизвестные продюсеры смогут быть участниками создания крупных международных проектов", – цитируют "Дни.ру" корейского инвестора.

Чи напомнил про корейскую ленту "Oldboy" и другие фильмы, в создании которых он участвовал и которые вышли на мировой уровень. По его словам, секретом успеха стала коллаборация и налаживание контактов. Российское кино должно идти по этому же пути, убежден Чи.

"Давайте рассказывать вместе о российской культуре по всему миру", – предложил он, отмечая, что взаимодействие стран в производстве медиаконтента дает больше возможностей для продвижения национальных культур на международной арене.

Александр Шульгин инициативу корейского коллеги поддержал. Он указал, что блокчейн стал широко известен благодаря биткоину. "Майнить кэш! Все кинулись и начали продавать этот кэш, и произошел взрыв рынка. Его объем почти достиг триллиона долларов. Появились 18-летние миллиардеры: обычные пацаны оказались богаче Стивена Спилберга", – напомнил Шульгин.

Между тем технологии блокчейна появились задолго до биткоина и не ограничиваются только финансовой сферой. По мнению инвестора, в основе любой деятельности сегодня лежит уже не майнинг каких-то денежных средств, а майнинг данных, интеллектуальная обработка информации.

Интернет вещей (IoT) отходит на задний план. Вперед выдвигается интернет контента (IoC, Internet of Content), то есть информация, которая наполняет интернет вещей и позволяет ему функционировать. Знания становятся серьезным ресурсом.

Эти перемены могут полностью изменить медиарынок, считает Шульгин. Кроме того, блокчейн позволит создателям контента обходиться без посредников. В частности, владельцы информации смогут просто открывать к ней доступ на условиях смарт-контракта. В результате данные не будут бесконтрольно копироваться, сведения о пользователях, заинтересовавшихся контентом, будут поступать авторам материалов, и они смогут их анализировать и применять в дальнейшей работе.

Причем не только они. Собранные в медиасфере посредством блокчейна данные позволят автоматизировать многие процессы в повседневной жизни общества, убежден Шульгин. Будущее – за новыми технологиями, в основе работы которых информация обо всех вместе и о каждом в отдельности.