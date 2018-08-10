В море поймали пришельца

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Житель Вьетнама выловил в море неизвестное ранее существо, которое пользователи назвали пришельцем.
У морского обитателя несколько огромных щупальцев. Его тело больше напоминают звезду. При этом из них растут более мелкие щупальца. Специалисты теряются в догадках, так как такое существо еще неизвестно человеку.
Больше всего пользователей Сети поразило то, что все конечности инопланетянина двигались. Это привело в ужас людей. Местные жители предположили, что это неизвестный науке редкий вид морского сорняка. Что случилось с существом, неизвестно.
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