В море поймали пришельца

Вид инопланетянина привел в ужас очевидцев

Житель Вьетнама выловил в море неизвестное ранее существо, которое пользователи назвали пришельцем.

У морского обитателя несколько огромных щупальцев. Его тело больше напоминают звезду. При этом из них растут более мелкие щупальца. Специалисты теряются в догадках, так как такое существо еще неизвестно человеку.

Больше всего пользователей Сети поразило то, что все конечности инопланетянина двигались. Это привело в ужас людей. Местные жители предположили, что это неизвестный науке редкий вид морского сорняка. Что случилось с существом, неизвестно.