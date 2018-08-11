В Солнечную систему ворвались пришельцы

Специалисты утверждают, что инопланетяне прилетели на переговоры

Уфологи, постоянно изучающие признаки внеземной цивилизации, нашли странный объект рядом с Солнцем.

По их словам, огромный корабль пришельцев вошел в пределы Солнечной системы и может приблизиться к Земле. При этом неизвестно агрессивно или дружелюбно настроены гуманоиды, передает "Российский диалог".

Некоторые пользователи Сети утверждают, что рядом с небесным светилом якобы ведутся переговоры между представителями различных цивилизаций. Однако скептики уверены, что это просто брак пленки и желание выдать несуществующее за реальное.