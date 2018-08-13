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В российских регионах ожидается снег

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Tzarev
Синоптики предупредили о похолодании

Жару, которая установилась в последние недели в центре, на северо-западе и севере России, вытесняет умеренная погода. Атлантический циклон, пришедший с северо-запада, понизил температуру, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По словам синоптика, в Москве в ближайшие дни ожидается +22 ... +25°С. Ночи же и вовсе будут прохладными – под утро температура может опуститься до +9°С.

Чукотку ожидает совсем осенняя погода, предупредила Паршина. Там начнутся дожди, а на арктическом побережье Восточно-Сибирского и Чукотского морей может пойти снег. Температура ночью будет опускаться до отрицательных значений, а днем не превысит +12 ... +17°С, пишет "Российская газета".

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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