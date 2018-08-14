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Прохладно и дождливо: в Москву приходит осень

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
В середине недели столицу накроет холодный фронт

Самым жарким днем на этой неделе в столичном регионе будет среда. Однако уже в четверг в город придет холодный атмосферный фронт.

В среду, 15 августа, в Москве установится жаркая погода. Столбики термометров поднимутся до +27 ... +29°С. Но к вечеру начнутся дожди, местами с грозой.

Уже в четверг, 16 августа, температура в городе опустится до +22 ... +24°С. Будет дождливо и пасмурно. К вечеру похолодает до +11 ... +13°С, сообщают специалисты Гидрометцентра.

Тем не менее москвичам не стоит огорчаться – эти показатели все равно выше климатической нормы.   

В конце недели в столице станет немного теплее. Днем температура будет колебаться от +20 до 27°С. Дожди прекратятся. Однако ночи останутся по-осеннему прохладными, +7 ... +14°С.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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