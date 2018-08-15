На столицу надвигается шторм

Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности

МЧС предупредило москвичей и гостей столицы о ненастье, которое ожидается днем 15 августа.

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением в течение суток 15 августа в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, во второй половине дня местами град, шквал 17-22 м/с", – сообщается на сайте ведомства.

При природных катаклизмах следует вести себя внимательно, напоминает телеканал "360". Во время бури лучше оставаться в капитальном здании. Если непогода застигла врасплох на улице, нужно держаться подальше от рекламных щитов и не стоять под деревьями. Припарковать машину также лучше вдали от деревьев и незакрепленных конструкций.



Воздух в столице прогреется до +26°+28°C, в городе пройдут ливни и грозы, атмосферное давление упадет до 743 мм ртутного столба, предупреждает РИА "Новости" со ссылкой на центр погоды "Фобос".