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На столицу надвигается шторм

Фото: GLOBAL LOOK press/twitter.com
Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности

МЧС предупредило москвичей и гостей столицы о ненастье, которое ожидается днем 15 августа.

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением в течение суток 15 августа в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, во второй половине дня местами град, шквал 17-22 м/с", – сообщается на сайте ведомства. 

При природных катаклизмах следует вести себя внимательно, напоминает телеканал "360". Во время бури лучше оставаться в капитальном здании. Если непогода застигла врасплох на улице, нужно держаться подальше от рекламных щитов и не стоять под деревьями. Припарковать машину также лучше вдали от деревьев и незакрепленных конструкций. 

Воздух в столице прогреется до +26°+28°C, в городе пройдут ливни и грозы, атмосферное давление упадет до 743 мм ртутного столба, предупреждает РИА "Новости" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

Валентина МАЙОРОВА
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