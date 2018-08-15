Мощный ливень устроил горожанам брутальное испытание

Горожане публикуют в соцсетях кадры настоящего шторма, который накрыл столицу. Очевидцы пишут о сильном проливном дожде с градом и мощными порывами ветра, который буквально сбивает с ног.

Дождь начался в некоторых районах Москвы в середине дня. Однако ураганный ветер и мощные потоки воды обрушились на столицу ближе к вечеру.

Автомобилисты, разместившие видео в соцсетях, жаловались на нулевую видимость, весьма затруднившую движение по городским улицам.

Пешеходам пришлось прятаться в укрытия от крупного града.

Однако некоторых пользователей стихия не напугала. Они размещают в соцсетях видео и фото и предлагают распознать за пеленой дождя силуэты московских достопримечательностей.

Ранее МЧС предупредило жителей столицы о предстоящей непогоде, посоветовав москвичам пережидать грозу в "капитальных строениях".

"Управляя автотранспортным средством, постарайтесь припарковаться. Грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП", – говорится в сообщении ведомства.