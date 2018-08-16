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Москву снова зальет

Фото: GLOBAL LOOK press/nstagram.com/me4tatell
Погода продолжает огорчать москвичей

Циклон, обрушившийся вчера на столицу ливнями с грозой, принесет 16 августа новые дожди. 

"Сегодня погоду в столичном регионе еще будет определять атмосферный фронт, он проявит себя кратковременный дождем, выпадет 2-3 миллиметра осадков", – рассказала РИА "Новости" главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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В городе будет тепло: столбики термометров покажут +22+24°C. Однако метеоролог предупредила, что из-за северо-западного ветра будет казаться, что на улице холоднее. В пятницу, 17 августа, по прогнозу Гидрометцентра, в столице установится ясная, солнечная погода. Температура воздуха будет +23+25°С, такая же погода ожидается и в выходные, 18 и 19 августа.

В среду, 15 августа, в столице выпало около 15 мм осадков – это почти 20% от месячной нормы августа, сообщили агентству в центре погоды "Фобос". В подмосковном Можайске и вовсе был побит рекорд – туда ливень обрушил 60 мм осадков, что равно почти 80% от августовской нормы.

Главное управление МЧС по Москве вчера предупредило, что во второй половине дня в столице пройдут дождь, гроза и град с сильными порывами ветра, напоминает телеканал "360".


Валентина МАЙОРОВА
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