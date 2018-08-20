В Москве резко похолодает
На этой неделе в столице ожидается самый холодный день уходящего лета, которое отчаянно пытается задержаться в регионе.
В понедельник и вторник, 20 и 21 августа, в столице ожидаются еще вполне летние +27 ... +29°С. Сильного похолодания не будет и в ночные часы. Столбики термометров опустятся лишь до +13 ... +16°С.
Осадки будут небольшими и кратковременными. Однако во вторник в некоторых районах города погода испортится. Дожди усилятся. Местами пройдут грозы, передает Гидрометцентр.
В то же время жителей Подмосковья во вторник ждут неблагоприятные метеорологические условия. По данным регионального отделения МЧС России, здесь пройдет гроза с порывами ветра до 18 м/секунду.
Жителям следует закрыть окна. Нежелательно пользоваться лифтом и электрическими электроприборами. Оказавшимся в грозу на улице необходимо укрываться в подъездах домов или других капитальных строениях, предупреждает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
В среду, 22 августа, дождь будет идти лишь ночью, но температура понизится до +18 ... +20°С. Это минимальные дневные значения на текущей неделе. Ночью столбик термометра опустится до +9 ... +11°С.
Конец рабочей недели принесет повышение температуры до +19 ... +24°С в четверг, 23 августа, и до +21 ... +26°С в пятницу, 24 августа. Однако ночью ясно почувствуется приближение осени. Воздух не прогреется сильнее, чем до +5 ... +10°С и +7 ... +12°С соответственно.
Украина отомстит Австрии за свадебный танец Путина
Против Вены требуют ввести жесткие санкции
Поездка Путина на свадьбу навеяла грусть на Киев
Украинские власти с печальной улыбкой смотрят на "предательство" Европы
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Украина атакует Россию анонимными беспилотниками
- Украина уйдет в песок
- Украина станет черной дырой мира
НЛО
- В Шотландии найден труп инопланетянина
- Главу ЦРУ преследуют инопланетяне
- Инопланетяне хулиганят на Луне
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина