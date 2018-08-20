Вместе с понижением температуры зарядят дожди

На этой неделе в столице ожидается самый холодный день уходящего лета, которое отчаянно пытается задержаться в регионе.

В понедельник и вторник, 20 и 21 августа, в столице ожидаются еще вполне летние +27 ... +29°С. Сильного похолодания не будет и в ночные часы. Столбики термометров опустятся лишь до +13 ... +16°С.

Осадки будут небольшими и кратковременными. Однако во вторник в некоторых районах города погода испортится. Дожди усилятся. Местами пройдут грозы, передает Гидрометцентр.

В то же время жителей Подмосковья во вторник ждут неблагоприятные метеорологические условия. По данным регионального отделения МЧС России, здесь пройдет гроза с порывами ветра до 18 м/секунду.

Жителям следует закрыть окна. Нежелательно пользоваться лифтом и электрическими электроприборами. Оказавшимся в грозу на улице необходимо укрываться в подъездах домов или других капитальных строениях, предупреждает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В среду, 22 августа, дождь будет идти лишь ночью, но температура понизится до +18 ... +20°С. Это минимальные дневные значения на текущей неделе. Ночью столбик термометра опустится до +9 ... +11°С.

Конец рабочей недели принесет повышение температуры до +19 ... +24°С в четверг, 23 августа, и до +21 ... +26°С в пятницу, 24 августа. Однако ночью ясно почувствуется приближение осени. Воздух не прогреется сильнее, чем до +5 ... +10°С и +7 ... +12°С соответственно.