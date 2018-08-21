На Москву надвигается шторм
В ближайшие часы в столице резко ухудшится погода. В городе начнется дождь с грозой и градом, ветер усилится с порывами до 20 метров в секунду. Об этом москвичей предупредил региональный главк МЧС.
В ведомстве отметили, что в такую погоду водителям рекомендуется припарковаться, так как при грозе и сильном дожде резко ухудшается видимость на дороге, что может привести к ДТП.
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением в течение суток 21 августа при прохождении фронтальной зоны с запада на восток <…> в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с" – говорится в сообщении ведомства.
Днем в столице ожидается дождь, местами сильный. В некоторых районах города пройдет гроза с порывистым ветром. Столбики термометров поднимутся до +22 ... +24°С, передает Гидрометеоцентр.
Такая погода вызвана холодным атмосферным фронтом, который будет перемещаться над регионом с запада на восток.
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