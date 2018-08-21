Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На Москву надвигается шторм

Фото: GLOBAL LOOK press/twitter.com
МЧС предупредило об ухудшении погоды в городе

В ближайшие часы в столице резко ухудшится погода. В городе начнется дождь с грозой и градом, ветер усилится с порывами до 20 метров в секунду. Об этом москвичей предупредил региональный главк МЧС.

В ведомстве отметили, что в такую погоду водителям рекомендуется припарковаться, так как при грозе и сильном дожде резко ухудшается видимость на дороге, что может привести к ДТП.

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением в течение суток 21 августа при прохождении фронтальной зоны с запада на восток <…> в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с" – говорится в сообщении ведомства.

Днем в столице ожидается дождь, местами сильный. В некоторых районах города пройдет гроза с порывистым ветром. Столбики термометров поднимутся до +22 ... +24°С, передает Гидрометеоцентр.

Такая погода вызвана холодным атмосферным фронтом, который будет перемещаться над регионом с запада на восток.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
новости партнеров
Загрузка...

Россиян лишат привычного отдыха в Турции

Власти заявили об убытках в сфере туризма

Загитову купили за 2 миллиона долларов

Фигуристка впечатлила состоятельного любителя спорта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей