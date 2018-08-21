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Москву накрыло штормом

Фото: GLOBAL LOOK press/nstagram.com
Предупреждение спасателей сбылось

Сильнейший ливень с грозой и порывистым ветром обрушился на столицу. Ранее СМИ сообщили со ссылкой на МЧС, что в Москве и области ожидаются сильные дожди, гроза, местами град и усиление ветра до 15-20 м/секунду.

В ведомстве предупреждают: штормовое предупреждение сохранится до конца 21 августа. 

Москвичи уже поделились впечатлениями от природного катаклизма в соцсетях. "Только собралась на прогулку с ребенком. А тут погодный #апокалипсис какой-то", – написал пользователь в Instagram. "У нас сегодня вот такой вид из окон офиса. А у вас?" – написали в Facebook.

   

По прогнозу Гидрометцентра, сегодня в столице температура воздуха будет +22 ... +24°С, атмосферное давление пониженное – 741 мм ртутного столба. В среду, 22 августа, осадков не ожидается, однако в городе похолодает, столбики термометров покажут +18 ... +20°С. Почти такая же погода будет и 23 августа – днем до +19 ... +21°С, без дождей. В пятницу, 24 августа, москвичей порадует ясная и теплая погода, до +22 ... +24°С.

Еще сильнее потеплеет в выходные. В субботу синоптики прогнозируют до +22 ... +27°С, в воскресенье, 27 августа, будет +24 ... +29°С. Дождей не ожидается.

Валентина МАЙОРОВА
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