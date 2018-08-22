Москву накроет холодом

Синоптики предупредили о понижении температуры

В среду, 22 августа, в Москву придет холодный атмосферный фронт. Столбики термометров опустятся до +18°С, сообщают в Гидрометеоцентре.

В столице будет наблюдаться переменная облачность. Осадков в течение дня не ожидается. Температура понизится до +28 ... +20°С. Давление составит 748 мм ртутного столба.

В ночь на четверг, 23 августа, столбики термометров опустятся до осенних +7 ... +9°С. По области местами похолодает до 0°С. Осадков не будет.

Днем сохранится прохладная погода. Температура воздуха составит +19 ... +21°С.

Накануне на столицу обрушился сильный ливень с грозой и порывистым ветром. Москвичи делились в соцсетях кадрами разгула стихии.