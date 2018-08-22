Москвичам пообещали два "бабьих лета"

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Лето еще не успело повернуть на осень, а синоптики уже радуют жителей Москвы новостями о том, что город ждет еще немало теплых и сухих дней.
"Молодое бабье лето" начнется уже в эту пятницу, 24 августа, и продлится до сентября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он добавил, что по прогнозам синоптиков, сентябрь в Москве будет достаточно теплым с чередованием сухой погоды и ненастья.
"С пятницы и до конца месяца в Москве установится жаркая погода. Температура будет выше 25 градусов, при этом будет солнечно и сухо, осадков не прогнозируется", – сообщил ученый, добавив, что для последних дней августа эта ситуация "достаточно необычная", пишет ТАСС.
По данным Гидрометцентра, в последнюю неделю августа температура в столице в дневные часы будет достигать +29°С, а в ночные – +16°С.
Следующая волна тепла придет в столицу в середине сентября, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на погодный центр "Фобос".
По словам синоптиков, в первых числах сентября в городе похолодает, затем неустойчивая осенняя погода снова порадует теплом.
"В целом первая декада сентября может оказаться холоднее последней декады августа", – рассказал собеседник агентства, добавив, что синоптики рассчитывают на то, "что в середине месяца к нам заглянет бабье лето".
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