Москвичам пообещали два "бабьих лета"

До конца сентября в столице будет тепло

Лето еще не успело повернуть на осень, а синоптики уже радуют жителей Москвы новостями о том, что город ждет еще немало теплых и сухих дней.

"Молодое бабье лето" начнется уже в эту пятницу, 24 августа, и продлится до сентября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он добавил, что по прогнозам синоптиков, сентябрь в Москве будет достаточно теплым с чередованием сухой погоды и ненастья.

"С пятницы и до конца месяца в Москве установится жаркая погода. Температура будет выше 25 градусов, при этом будет солнечно и сухо, осадков не прогнозируется", – сообщил ученый, добавив, что для последних дней августа эта ситуация "достаточно необычная", пишет ТАСС.

По данным Гидрометцентра, в последнюю неделю августа температура в столице в дневные часы будет достигать +29°С, а в ночные – +16°С.

Следующая волна тепла придет в столицу в середине сентября, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на погодный центр "Фобос".

По словам синоптиков, в первых числах сентября в городе похолодает, затем неустойчивая осенняя погода снова порадует теплом.

"В целом первая декада сентября может оказаться холоднее последней декады августа", – рассказал собеседник агентства, добавив, что синоптики рассчитывают на то, "что в середине месяца к нам заглянет бабье лето".