Умер известный писатель

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Российский писатель Владимир Шаров умер 17 августа, сообщает РИА ФАН со ссылкой на собственный источник. Причина его смерти пока не называется.
Несколько недель назад в "Редакции Елены Шубиной" вышла последняя книга писателя, роман "Царство Агамемнона", отмечается на страничке "Год литературы" в Facebook.
"Большой писатель, автор великого, и в этом качестве почти не оцененного национального романа "Репетиции". Еще "Будьте, как дети", "Старая девочка", – так написал в память о Шарове журналист и телеведущий Алексей Колобродов.
Шаров начинал как поэт – его дебют состоялся в 1979 г. в журнале "Новый мир". Свой первый роман "След в след: Хроника одного рода в мыслях, комментариях и основных датах" был опубликован в 1991 г. в журнале "Урал".
Творчество Шарова вызывало горячие споры: после публикации в "Новом мире" романа "До и во время" члены редколлегии журнала заявили о прекращении сотрудничества с писателем. После этого он тесно сотрудничал с журналом "Знамя".
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