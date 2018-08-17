Умер известный писатель

Лауреат "Русского Букера" скончался в возрасте 66 лет

Российский писатель Владимир Шаров умер 17 августа, сообщает РИА ФАН со ссылкой на собственный источник. Причина его смерти пока не называется.

Несколько недель назад в "Редакции Елены Шубиной" вышла последняя книга писателя, роман "Царство Агамемнона", отмечается на страничке "Год литературы" в Facebook.

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"Большой писатель, автор великого, и в этом качестве почти не оцененного национального романа "Репетиции". Еще "Будьте, как дети", "Старая девочка", – так написал в память о Шарове журналист и телеведущий Алексей Колобродов.



Шаров начинал как поэт – его дебют состоялся в 1979 г. в журнале "Новый мир". Свой первый роман "След в след: Хроника одного рода в мыслях, комментариях и основных датах" был опубликован в 1991 г. в журнале "Урал".

Творчество Шарова вызывало горячие споры: после публикации в "Новом мире" романа "До и во время" члены редколлегии журнала заявили о прекращении сотрудничества с писателем. После этого он тесно сотрудничал с журналом "Знамя".