СМИ: Умер Эдуард Успенский

Последние две недели писатель не вставал с постели

Автор "Каникул в Простоквашино" скончался в 80 лет. О причинах смерти главного детского писателя России пока не сообщается.

Трагическую новость опубликовали сразу несколько каналов в Telegram, среди них Super и Breaking mash.

По данным Mash, в последнее время Успенский тяжело болел. Недавно он даже ездил на лечение в Германию. После ему предлагали лечь в больницу в Москве, но он отказывался. Последние две недели он уже не вставал, постоянно лежал в постели.

Писатель умер поздно вечером 14 августа у себя дома в Новой Москве.

Близкие пока не подтвердили трагической новости.