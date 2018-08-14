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СМИ: Умер Эдуард Успенский

продолжениеНазвана причина смерти Успенского
Последние две недели писатель не вставал с постели

Автор "Каникул в Простоквашино" скончался в 80 лет. О причинах смерти главного детского писателя России пока не сообщается. 

Трагическую новость опубликовали сразу несколько каналов в Telegram, среди них Super и Breaking mash.

По данным Mash, в последнее время Успенский тяжело болел. Недавно он даже ездил на лечение в Германию. После ему предлагали лечь в больницу в Москве, но он отказывался. Последние две недели он уже не вставал, постоянно лежал в постели. 

Писатель умер поздно вечером 14 августа у себя дома в Новой Москве. 

Близкие пока не подтвердили трагической новости.  

Марина МОНРО
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