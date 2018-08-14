Названа причина смерти Успенского

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Новость о смерти Эдуарда Успенского стала потрясением для его близких, друзей и поклонников.
Причиной его смерти стала продолжительная болезнь.
Известно, что в последний год своей жизни писатель боролся с онкологией. Так, недавно он проходил лечение в Германии. По возвращении в Россию ему предлагали наблюдаться в московской клинике, но он отказался.
Успенский умер у себя дома в Новой Москве. Рядом с ним была его супруга.
Никто из близких писателя информацию пока не прокомментировал. При этом данные подтвердил осведомленный источник.
"Эдуард Николаевич скончался", – сказал он в разговоре с "Интерфаксом".
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