Названа причина смерти Успенского

Последний год жизни выдался для писателя непростым

Новость о смерти Эдуарда Успенского стала потрясением для его близких, друзей и поклонников.

Причиной его смерти стала продолжительная болезнь.

Известно, что в последний год своей жизни писатель боролся с онкологией. Так, недавно он проходил лечение в Германии. По возвращении в Россию ему предлагали наблюдаться в московской клинике, но он отказался.

Успенский умер у себя дома в Новой Москве. Рядом с ним была его супруга.

Никто из близких писателя информацию пока не прокомментировал. При этом данные подтвердил осведомленный источник.

"Эдуард Николаевич скончался", – сказал он в разговоре с "Интерфаксом".