Успенский не хотел умирать

Известного и любимого миллионами писателя больше нет. А он так любил жизнь

За год до смерти Эдуард Николаевич опубликовал свои последние стихи. В четверостишии он рассказал о жизни до болезни, с которой боролся долгое время, и после нее.

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советский и российский писатель, драматург и сценарист, автор детских книг, телеведущий Эдуард Николаевич Успенский

"Вот какой я был горячий,

А сейчас уже лежачий.

Надоело мне лежать.

Все, бежать, бежать, бежать", – написал знаменитый автор в Facebook.

В России скорбят о невосполнимой потере и благодарят писателя за все, что он сделал.

"Не стало гениального Эдуарда Успенского. Спасибо за наши детские впечатления", - откликнулся в Twitter Алексей Шапошников. Maxim Matyushevskiy написал: "Спасибо за счастливое детство! Будем помнить!".

"Паршивая новость на ночь глядя. На 81-м году умер Эдуард Успенский. Крокодил Гена, дядя Фёдор, пес и кот... часть детства. Светлая память!" – отметил dmitrovskij. А Lockout9009 констатировал: "И еще одной легендой этой страны стало меньше. #Успенский сделал очень многое, чтобы мы вырастали именно такими".



"Еще одна частица детства ушла", "Спасибо за детство", "Спасибо Вам за супердетство, за прекрасные мультфильмы… Вечная память", "Спасибо за наше счастливое детство!", "Спасибо за яркие краски детства", – добавили пользователи других соцсетей.

Герои Успенского прочно вошли в культурный код нескольких поколений жителей нашей страны, отметил гендиректор премии "Большая книга" Георгий Урушадзе. "Не каждому удается "царить" в литературе, тем более в детской, так долго и продолжать активно работать, вставать на защиту авторских прав", – добавил он. По его словам, писатель всегда "общался по-простому – и со взрослыми, и с детьми".

Фигурой мировой величины, с уходом которой и читатели, и писатели осиротели, назвал Успенского член экспертного совета Всероссийского конкурса на лучшее произведение для детей и подростков "Книгуру" Шамиль Идиатуллин, передает телеканал "360".

В Москве хотят установить памятник великому писателю. Об этом рассказал ТАСС председатель Профильной комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям комиссии Евгений Герасимов.



Эдуард Успенский умер в 80 лет у себя дома в деревне Пучково в Новой Москве накануне поздно вечером. В последние годы он долго боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.

В начале августа он вернулся после лечения из Германии. В России ему предлагали наблюдаться в московской клинике, но он отказался.

Смерь знаменитого писателя подтвердили его дочь Ирина и друг – композитор Григорий Гладков. "Всю жизнь он был примером максимализма и предельной честности в отношениях", – заявил Гладков "РЕН ТВ".

Успенский – создатель Чебурашки и крокодила Гены, дяди Федора, Шарика и кота Матроскина, дядюшки Ау, Веры и Анфисы, братьев Колобков, Ивашки из дворца пионеров, сценариев к мультфильмам "Баба-Яга против" и "Пластилиновая ворона". Также он был одним из основателей передач "Спокойной ночи, малыши!" и "АБВГДейка".